Нужно убрать вложенность города из URL

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки533 просмотра

Нужно убрать город из ссылок типа записей Listing, например, /new-york/ 

Как сейчас: https://yourgolfzone.com/new-york/sleepy-hollow-country-club/

Как должно быть: https://yourgolfzone.com/sleepy-hollow-country-club/

Постоянная ссылка стоит эта http://joxi.ru/YmE5ZKOhGVVNKm

Тема Wordpress не простая. В зависимости от выбранного города в самой теме, в ссылке объекта listing тоже меняется город. Поэтому не все так просто.

WordPress
3 года назад
GGuncha
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Заявки фрилансеров

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