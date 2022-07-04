Помочьс разработкой парсера.

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Завершен4 заявки403 просмотра

Здравствуйте.

Мне надо написать парсер для сайта. Доступ на сайт через авторизацию. Логин и пароль у меня есть.

Я посмотрел уроки по скрейпингу,

﻿ 1. импортировал библиотеку request,

﻿ 2. залогинился на сайт с помощью браузера

﻿ 3. И с помощью инспектора скопировал из запроса CURL данные о куках, сессиях, заголовках.

Потом с помощью request.get подставляя эти данные пытають получить страницу.Но получаю непонятно что. И не отказ , не ошибку а всегда одна и таже страница на которой почти нет информации, только скрипты javascript.

Подскажите как получить нормальные данные от такого сайта, в чем может быть проблема, может кто-то сталкивался я в долгу не останусь.

JavaScript
3 года назад
lonelywalker
Тарас 
46 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 минут назад
3 года назад
$50
2 дня
Escrow
Виконано швидко і якісно.
Доработка парсера переросла в полноценный многопоточный парсинг информации с донора. Сотрудничество прошло успешно, результат достигнут. Рекомендую.

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Артур
 
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PhpSoft
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Евгений
 
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