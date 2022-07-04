Здравствуйте.

Мне надо написать парсер для сайта. Доступ на сайт через авторизацию. Логин и пароль у меня есть.

Я посмотрел уроки по скрейпингу,

﻿ 1. импортировал библиотеку request,

﻿ 2. залогинился на сайт с помощью браузера

﻿ 3. И с помощью инспектора скопировал из запроса CURL данные о куках, сессиях, заголовках.

Потом с помощью request.get подставляя эти данные пытають получить страницу.Но получаю непонятно что. И не отказ , не ошибку а всегда одна и таже страница на которой почти нет информации, только скрипты javascript.

Подскажите как получить нормальные данные от такого сайта, в чем может быть проблема, может кто-то сталкивался я в долгу не останусь.