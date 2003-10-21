Malstapro

 Доброго времени суток!

Меня зовут Игорь мне 18 лет и я начинающий Веб-разработчик, родом с Луганской области, но из за боевых действий нахожусь в Киеве.

Без вредных привычек.

Мое хобби - это занятие спортом, а также программирование.Не смотря на мой юный возраст, я не опускаю руки, а всегда стремлюсь покорять свои цели.

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📞 Как со мной связаться?

Вы легко можете связаться со мной в голосовом/текстовом формате через любую предложенную социальную сеть:

Telegram: @Maltsev_daniel

What's app: +41767489403

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 В каких сферах имею опыт работы:

Python, HTML, CSS.Django, Flask.SQL, Docker .Кроме того, я могу разработать Restapi (веб-сервис с базой данных Sqlalchemy).

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 Как оплатить работу?

Оплата через криптокошелек,или же через карту(нужен Swift). Могу рассмотреть другие предложения.

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☀️ Как я отношусь к работе?

Я обязан быть честными не только с самими собой, но и с моими клиентами. Я всегда ищу самые рациональные подходы к решению задачи и пытаюсь разработать действительно годный продукт, которым не стыдно похвастаться.

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