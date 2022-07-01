Требуется внести изменения в скрипт сохранения куки __cfwaitingroom на C#. Скрипт необходим для обхода комнаты ожидания на сайте, которая активируется защитой Cloudflare. Необходимо адаптировать код для восстановления функционала, поскольку недавние изменения на сайте привели к его неработоспособности. Подробности и пример страницы с комнатой ожидания предоставлены.
Разработка парсера
Необходимо разработать парсер под соцсеть ВКонтакте. Нужен разработчик , который в сети найдет людей, на каждого человека сделает папку с его iD (данными), в этой папке будут его фото и нейросеть должна определять с избыточным весом человек или нет.
Заявки фрилансеров
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