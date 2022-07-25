Full-stack разработчик

 Основные навыки:

﻿JavaScript

﻿TypeScript

PHP 7 - 8.1

﻿HTML/CSS

﻿PostgreSQL, MySql

﻿Vue/Nuxt.js

﻿Laravel

﻿REST/GraphQL

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Привет! Меня зовут Роман, у меня 4 года опыта в разработке веб-приложений!

Фронтенд

VueJs приложения, 2 или 3 версия,

Приложения на нативном js, лендинги, бизнес-проекты, сложные фронтенд-приложения

Работаю с FireBase.

Препроцессор saas, scss

Верстка лендингов, бизнес проектов

Создание графиков на чистом js, либо с помощью фрэймворков.

Делаю графики любой сложности

Верстка любой сложности

Бекенд

Работа с API.

Пишу анимации на сайт с использованием чистого js, либо с использованием фрэймоврков.

Бекенд

Пишу бекенд на чистом php 7 - 8.1

Вебсокеты - Workerman

laravel 9x.

Парсеры любой сложности.