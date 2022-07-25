Full-stack разработчик
Основные навыки:
JavaScript
TypeScript
PHP 7 - 8.1
HTML/CSS
PostgreSQL, MySql
Vue/Nuxt.js
Laravel
REST/GraphQL
Привет! Меня зовут Роман, у меня 4 года опыта в разработке веб-приложений!
Фронтенд
VueJs приложения, 2 или 3 версия,
Приложения на нативном js, лендинги, бизнес-проекты, сложные фронтенд-приложения
Работаю с FireBase.
Препроцессор saas, scss
Верстка лендингов, бизнес проектов
Создание графиков на чистом js, либо с помощью фрэймворков.
Делаю графики любой сложности
Верстка любой сложности
Бекенд
Работа с API.
Пишу анимации на сайт с использованием чистого js, либо с использованием фрэймоврков.
Бекенд
Пишу бекенд на чистом php 7 - 8.1
Вебсокеты - Workerman
laravel 9x.
Парсеры любой сложности.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Парсинг на php + proxy + multi_curl + socks5.33 просмотра
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