Требуется разработать парсер для соцсети ВКонтакте, который будет собирать данные пользователей и создавать папки с их ID. В каждой папке должны храниться фотографии, а нейросеть будет определять, есть ли у человека избыточный вес. Необходим опыт в веб-программировании и работе с нейросетями.