Доделать сайт по ТЗ на PHP-сайте

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки540 просмотров

На сайте-самописе автомобильных объявлений нужно доделать начатое другим разработчиком ТЗ. Работаем через Git. Знание ООП и Smarty.

Формат работы: Оценка ТЗ > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата.

ТЗ предоставлю. От вас цена и сроки.

Оплата только Юмани.

Антибот: 12+26=?

GitPHP
3 года назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Выбранный исполнитель

Fitzgerald
Евгений 
34 года
7 лет в сервисе
Был
10 дней назад
3 года назад
$580
57 дней
Отличный исполнитель и человек. Отзывчив на правки, никогда не отказывает, всегда онлайн. Рекомендую и продолжаем работать дальше!
В ходе проекта все условия соблюдались, продолжаем работать с Борисом.

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Fitzgerald
Евгений 
34 года
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Был
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Эдуард
 
24 года
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3 года назад
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4 месяца назад
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