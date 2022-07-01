Список правок на Ларавел

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки418 просмотров

На Ларавел нужно решить разовые задачи. Работаем через Gitlab.

Формат работы: Оценка задачи > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата.

Внимание: Ставка в рублях - не выше 600. От вас примеры работ сайтов и сервисов.

Оплата только Юмани.

Антибот: 17+59=?

Laravel
3 года назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Вячеслав
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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