Требуется внести изменения в скрипт сохранения куки __cfwaitingroom на C#. Скрипт необходим для обхода комнаты ожидания на сайте, которая активируется защитой Cloudflare. Необходимо адаптировать код для восстановления функционала, поскольку недавние изменения на сайте привели к его неработоспособности. Подробности и пример страницы с комнатой ожидания предоставлены.
Список правок на Ларавел
На Ларавел нужно решить разовые задачи. Работаем через Gitlab.
Формат работы: Оценка задачи > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата.
Внимание: Ставка в рублях - не выше 600. От вас примеры работ сайтов и сервисов.
Оплата только Юмани.
Антибот: 17+59=?
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