Требуется внести изменения в скрипт сохранения куки __cfwaitingroom на C#. Скрипт необходим для обхода комнаты ожидания на сайте, которая активируется защитой Cloudflare. Необходимо адаптировать код для восстановления функционала, поскольку недавние изменения на сайте привели к его неработоспособности. Подробности и пример страницы с комнатой ожидания предоставлены.
Импорт/настройка товара из прайс листов на сайт
Дано: Интернет-магазин на 1С-битрикс: Малый бизнес + готовое решение Аспро:Максимум. Есть несколько прайс-листов от поставщиков.
Задача: импорт каталога товаров из прайс-листов поставщиков на сайт и его полная настройка. Настройка фильтра параметра товаров.
В общем, нужно залить товары на сайт, чтобы работал фильтр параметров/свойств товара, в карточках товара были указаны все его характеристики, цена, описание, изображения и т.д
От исполнителей прошу указать:
1. Цена
2. Срок сдачи проекта
3. Опыт работы на 1С-битрикс, Аспро
4. Ссылки свои на работы по данной теме (интернет-магазины битрикс)
Заявки фрилансеров
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