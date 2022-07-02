Дано: Интернет-магазин на 1С-битрикс: Малый бизнес + готовое решение Аспро:Максимум. Есть несколько прайс-листов от поставщиков.

Задача: импорт каталога товаров из прайс-листов поставщиков на сайт и его полная настройка. Настройка фильтра параметра товаров.

В общем, нужно залить товары на сайт, чтобы работал фильтр параметров/свойств товара, в карточках товара были указаны все его характеристики, цена, описание, изображения и т.д

От исполнителей прошу указать:

1. Цена

2. Срок сдачи проекта

3. Опыт работы на 1С-битрикс, Аспро

4. Ссылки свои на работы по данной теме (интернет-магазины битрикс)