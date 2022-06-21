lapuli

Сергей lapuli

 
25 летУкраина/Полтава
2 года на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
Качественная работа в срок - создание скриптов, написание парсеров/грабберов, работа с API, разработка ботов. Python разработчик.

Как я работаю:

  • Я постоянно на связи и быстро отвечаю, у вас не случится ситуации когда исполнитель пропадает на несколько дней.

  • Любые правки в течении 3 дней после сдачи проекта я осуществляю бесплатно.

  • Работаю с понедельника по воскресение, я могу выполнить ваш заказ в любое удобное вам время.

По каким-либо вопросам можете смело писать мне в личные сообщения, любые вопросы обсудим.

мои контакты:

  • telegram - @r1n_r1n_r1n

Python
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
hyip7
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Скрипт - Python, постинг новостей на мой сайт
Все в сроки.
Рекомендую заказчика
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Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$75
10 баллов
год назад
Спарсить модели машин и добавить их в телеграмм бот на GO
Все сделано по задаче, правки отработаны, спасибо!
Коммуникабельность, оплата в срок. Рекомендую заказчика.
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craxti
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
$20
10 баллов
2 года назад
Парсинг сайта на python
Все супер! Рекомендую к написанию парсеров
Четкое техническое задание, быстрая оплата, коммуникабельность - рекомендую заказчика.
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