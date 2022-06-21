Качественная работа в срок - создание скриптов, написание парсеров/грабберов, работа с API, разработка ботов. Python разработчик.
Как я работаю:
Я постоянно на связи и быстро отвечаю, у вас не случится ситуации когда исполнитель пропадает на несколько дней.
Любые правки в течении 3 дней после сдачи проекта я осуществляю бесплатно.
Работаю с понедельника по воскресение, я могу выполнить ваш заказ в любое удобное вам время.
По каким-либо вопросам можете смело писать мне в личные сообщения, любые вопросы обсудим.
мои контакты:
telegram - @r1n_r1n_r1n
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$10
средняя цена заказа
25%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 месяцев назад
Все в сроки.
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика
$75
10 баллов
год назад
Все сделано по задаче, правки отработаны, спасибо!
Ответный отзыв
Коммуникабельность, оплата в срок. Рекомендую заказчика.
$20
10 баллов
2 года назад
Все супер! Рекомендую к написанию парсеров
Ответный отзыв
Четкое техническое задание, быстрая оплата, коммуникабельность - рекомендую заказчика.