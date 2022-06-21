Качественная работа в срок - создание скриптов, написание парсеров/грабберов, работа с API, разработка ботов. Python разработчик.

Как я работаю:

Я постоянно на связи и быстро отвечаю, у вас не случится ситуации когда исполнитель пропадает на несколько дней.

Любые правки в течении 3 дней после сдачи проекта я осуществляю бесплатно.