blazewebart

Константин blazewebart

 
43 годаУкраина/Евпатория
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Создание Веб Проектов

Добрый день),

Предлагаю вашему вниманию услуги в сфере Веб Программирования:

- Создание Уникального Дизайна или предоставленный Вами

- Html Верстка

- Веб Программирование

- Техническая Сео Оптимизация, Аудит сайта

- Сопровождение и Поддержка

Технологии для создания Веб Проектов:

- CMS

Для удобства пользователей скорости работы сайта и внедрения функционала под ваши требования, cоздана CMS на базе фреймворка Codeigniter

Преимущества: Скорость, Защищенность, Юзабилити и только необходимый функционал под каждый конкретный проект

- Webasyst Shop-Script

Если в перспективе вам нужен очень большой интернет магазин с большим количеством плагинов практически в любой сфере, большим комьюнити и перспективной поддержкой, предлагаем создать ваш проект на базе данного движка

Преимущества: Опыт работы с данным движком более 10 лет, сертифицированный Разработчик Webasyst, разработка плагинов по вашим желаниям, ознакомиться с выполненными работами на данном движке можете в разделе портфолио

- Гибкость

Используем некоторые другие платформы для более гибкого взаимодействия с вами, такие как Codeigniter, OpenCart

Преимущества: Ваши пожелания, если вам очень нравится одна из вышеперечисленных платформ, также можете предложить свою

Ознакомиться с CMS:

Демо Сайт

Демо Админ Панель

Доступы к админ панели:

Логин: admin

Пароль: admin

Портфолио - BlazeWeb.art

Созданные продукты для - Webasyst Shop-Script

C удовольствием создадим Уникальный и Красивый Интернет Проект для вас и процветания вашего бизнеса)

С уважением, Константин

OpenCartHTMLWebasyst
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
10
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Отзывы заказчиков
WeblancerQA
Егор 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
год назад
Тестируем мессенджер на React
Очень рад сотрудничеству! Грамотно и профессионально провел тестирование мессенджера. Выявил много недоработок, дал много полезных рекомендаций по улучшению мессенджера и сервиса в целом. Всячески рекомендую!
Я Очень рад сотрудничеству, Как мне кажется сделали много полезного для развития мессенджера, взаимодействовать в котором одно удовольствие, еще многое предстоит сделать, но уже сейчас видно как много всего реализовано и с каким подходом и удовольствием разработан модуль, мой вклад совсем невелик по отношению к тому что сделано, Общение с Егором и постановка процесса тестирования очень позитивная, хочется что-то предлагать, обсуждать, принимать активное участие на благо проекта, Благодарю за доверие, все очень круто)
Ответный отзыв
cirilrabbit
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$320
10 баллов
5 лет назад
Доработки на сайте
Костя отличный и порядочный специалист. все было выполнено. в процессе были предложены более эффективные способы решения. конечным результатом доволен.
Интересный проект, четко поставленные задачи, оплата в срок. Работать с Кириллом одно удовольствие. Спасибо.
Ответный отзыв
Nag83
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Требуется разработать интернет-магазин под ключ
Мне требовалось разработать Интернет-Магазин . C Константином нашел общий язык без проблем. Всегда на связи. Ответит на любой вопрос. Не смотря на мой перфекционизм, качество работ меня устроило. Могу рекомендовать его кандидатуру для выполнения сложных проектов. Думаю, что сотрудничество на этом проекте не закончится.
Только позитивное впечатление от сотрудничества с Андреем. Четко поставленные задачи никаких проблем с оплатой. Буду рад сотрудничеству и в дальнейшем. С уважением Константин.
Ответный отзыв
TigerMilk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$2900
10 баллов
11 лет назад
Создание сети интернет-магазинов на базе WebAsyst
Костя приятный в общении открытый, говорит четко по делу. Работает на результат всегда доводит задачу до ума, предлагает свои варианты решения При работе с Костей создаются самые наилучшие впечатления. Работаем вместе полгода по срокам еще не подводил
Отличный заказчик, чётко знает то что ему нужно, точно и ясно ставит задачи. Хотелось бы отметить, что за время длительного сотрудничества было много положительных эмоций от работы с Юханом. По оплате никаких проволочек, вовремя и в полном объёме. Рекомендую к сотрудничеству. Константин.
Ответный отзыв
adamulik23
Адам 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
$400
10 баллов
12 лет назад
Редизайн сайта, доработка функционала, исправление
Константин выполнил работу на 5+! Быстро, качественно, без лишних напоминаний! Очень приятный, порядочный, пунктуальный исполнитель, без головной боли)!
Мои лучшие рекомендации, Адам очень порядочный человек и хороший заказчик. Полное взаимопонимание в процессе работы. Успехов вам, Константин.
Ответный отзыв
Веб-программирование
14 отзывов
$35/час
от $50от 1 дня
#77
HTML-верстка
5 отзывов
$20/час
от $100от 2 дней
#625
Сайты «под ключ»
4 отзыва
$30/час
от $100от 2 дней
#113
Интернет-магазины
1 отзыв
$30/час
от $100от 2 дней
#201
Тестирование сайтов
нет отзывов
$20/час
от $50от 1 дня
#510
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$30/час
от $100от 2 дней
#1134
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