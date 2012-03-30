Создание Веб Проектов

Добрый день),

Предлагаю вашему вниманию услуги в сфере Веб Программирования:

- Создание Уникального Дизайна или предоставленный Вами

- Html Верстка

- Веб Программирование

- Техническая Сео Оптимизация, Аудит сайта

- Сопровождение и Поддержка

Технологии для создания Веб Проектов:

- CMS

Для удобства пользователей скорости работы сайта и внедрения функционала под ваши требования, cоздана CMS на базе фреймворка Codeigniter

Преимущества: Скорость, Защищенность, Юзабилити и только необходимый функционал под каждый конкретный проект

- Webasyst Shop-Script

Если в перспективе вам нужен очень большой интернет магазин с большим количеством плагинов практически в любой сфере, большим комьюнити и перспективной поддержкой, предлагаем создать ваш проект на базе данного движка

Преимущества: Опыт работы с данным движком более 10 лет, сертифицированный Разработчик Webasyst, разработка плагинов по вашим желаниям, ознакомиться с выполненными работами на данном движке можете в разделе портфолио

- Гибкость

Используем некоторые другие платформы для более гибкого взаимодействия с вами, такие как Codeigniter, OpenCart

Преимущества: Ваши пожелания, если вам очень нравится одна из вышеперечисленных платформ, также можете предложить свою

Ознакомиться с CMS:

Демо Сайт

Демо Админ Панель

Доступы к админ панели:

Логин: admin

Пароль: admin

Портфолио - BlazeWeb.art

Созданные продукты для - Webasyst Shop-Script

C удовольствием создадим Уникальный и Красивый Интернет Проект для вас и процветания вашего бизнеса)

С уважением, Константин