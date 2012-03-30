Константин blazewebartblazewebart
Добрый день),
Предлагаю вашему вниманию услуги в сфере Веб Программирования:
- Создание Уникального Дизайна или предоставленный Вами
- Html Верстка
- Веб Программирование
- Техническая Сео Оптимизация, Аудит сайта
- Сопровождение и Поддержка
Технологии для создания Веб Проектов:
- CMS
Для удобства пользователей скорости работы сайта и внедрения функционала под ваши требования, cоздана CMS на базе фреймворка Codeigniter
Преимущества: Скорость, Защищенность, Юзабилити и только необходимый функционал под каждый конкретный проект
- Webasyst Shop-Script
Если в перспективе вам нужен очень большой интернет магазин с большим количеством плагинов практически в любой сфере, большим комьюнити и перспективной поддержкой, предлагаем создать ваш проект на базе данного движка
Преимущества: Опыт работы с данным движком более 10 лет, сертифицированный Разработчик Webasyst, разработка плагинов по вашим желаниям, ознакомиться с выполненными работами на данном движке можете в разделе портфолио
- Гибкость
Используем некоторые другие платформы для более гибкого взаимодействия с вами, такие как Codeigniter, OpenCart
Преимущества: Ваши пожелания, если вам очень нравится одна из вышеперечисленных платформ, также можете предложить свою
Ознакомиться с CMS:
Доступы к админ панели:
Логин: admin
Пароль: admin
Портфолио - BlazeWeb.art
Созданные продукты для - Webasyst Shop-Script
C удовольствием создадим Уникальный и Красивый Интернет Проект для вас и процветания вашего бизнеса)
С уважением, Константин
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