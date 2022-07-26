Всем привет)

Мы сделали новый мессенджер для Weblancer, перед запуском в работу нужно его хорошо протестировать.

Используется React + Socket.io.

Прежде всего необходимо тщательно поискать различные уязвимости вроде инъекций, выполнение кода на стороне сервера, xss и т.п.

Вторично нужна проверка на разные баги, недоработки UI, да и вообще пожелания.

Пожалуйста, оставляйте заявки.

Укажите ваш опыт в таких задачах.

Я выберу несколько исполнителей и открою им доступ к новой системе ЛС здесь в сервисе)