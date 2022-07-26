Тестируем мессенджер на React

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок3373 просмотра

Всем привет)

Мы сделали новый мессенджер для Weblancer, перед запуском в работу нужно его хорошо протестировать.

Используется React + Socket.io.

Прежде всего необходимо тщательно поискать различные уязвимости вроде инъекций, выполнение кода на стороне сервера, xss и т.п.

Вторично нужна проверка на разные баги, недоработки UI, да и вообще пожелания.

Пожалуйста, оставляйте заявки.

Укажите ваш опыт в таких задачах.

Я выберу несколько исполнителей и открою им доступ к новой системе ЛС здесь в сервисе)

3 года назад
WeblancerQA
Егор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Выбранные исполнители

blazewebart
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$50
1 день
Escrow
Очень рад сотрудничеству! Грамотно и профессионально провел тестирование мессенджера. Выявил много недоработок, дал много полезных рекомендаций по улучшению мессенджера и сервиса в целом. Всячески рекомендую!
Я Очень рад сотрудничеству, Как мне кажется сделали много полезного для развития мессенджера, взаимодействовать в котором одно удовольствие, еще многое предстоит сделать, но уже сейчас видно как много всего реализовано и с каким подходом и удовольствием разработан модуль, мой вклад совсем невелик по отношению к тому что сделано, Общение с Егором и постановка процесса тестирования очень позитивная, хочется что-то предлагать, обсуждать, принимать активное участие на благо проекта, Благодарю за доверие, все очень круто)
kryvorotenko
Сергей 
43 года
6 лет в сервисе
Был
13 дней назад
3 года назад
$100
2 дня
Escrow
Оперативно протестировал мессенджер. Выявил недоработки и предложил некоторые улучшения. Благодарю!
Четкая задача "что нужно сделать", быстрые ответы. Задача интересная, был рад помочь. Буду надеяться на дальнейшее сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

Подобулкин
 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 отзывов
3 года назад
Павел
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Екатерина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
blazewebart
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Иван
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Данил
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
kryvorotenko
Сергей 
43 года
6 лет в сервисе
Был
13 дней назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
23 отзыва
3 года назад
Даниил
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Backend на nest

    $250

    Требуется разработка бэкенда на Node.js с использованием фреймворка Nest.JS и TypeScript. Необходимы уверенные навыки веб-программирования. Подробности работы будут предоставлены после выбора исполнителя.

    NestJSNode.jsTypeScript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен скрипт

    Требуется разработка скрипта на Python, который будет автоматически отправлять сообщения участникам чата в личные сообщения. Учитывайте особенности работы с API чата и возможные ограничения.

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Восстановить работу API синхронизации Onebox - Opencart

    Требуется специалист для восстановления работы API синхронизации между Opencart 2.0.21 и CRM Onebox MVP. Необходимо выявить причины сбоя и устранить их для корректной передачи данных о наличии, цене и артикулах.

    Opencart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизация скорости загрузки сайта

    Требуется оптимизация скорости загрузки сайта как для мобильных устройств, так и для ПК. Задача включает анализ текущей производительности и внедрение улучшений для повышения скорости и удобства пользователей.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработчик на реакт

    Ищем разработчика на React для удаленной работы на полную ставку. Важно указать релевантный опыт и желаемый часовой рейт. Подходите к задаче ответственно.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Корректировка сайта - Джумала (украинизация)

    Требуется выполнить коррекцию сайта на Джумле 1.5: перевести текст на главной странице, изменить сноски в категориях материала К2 и восстановить выпадающее меню для разделов 'О нас', 'Дилерам', 'Контакт'.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Интеграция в CRM, работа с хостингом и доменами

    Требуется отредактировать форму на лендинге, настроить API интеграцию в CRM заказчика и разместить лендинг на нескольких доменах. Также требуется вставить файл клоаки для распределения трафика. Необходимо обеспечить корректную работу на хостинге.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер на php

    Требуется разработать парсер на PHP для определенного сайта. Парсер должен генерировать URL, выполнять многопоточные запросы через прокси (5-10 потоков) и сохранять собранные данные в Excel. Проект займет 1 день, фактически несколько часов работы. Укажите вашу цену за выполнение задачи.

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад