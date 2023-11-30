DevOps Инженер
Стаж 5 лет
📖 Меня зовут Максим Дуплей - Μάξιμος (^-^)~
💎Я инженер-программист, уже более 3-4 года занимаюсь разработкой сайтов, мобильных приложений.
👨💻 Занимаюсь в том числе дизайном и продвижением проектов в сфере IT.
📖 Имею опыт преподавания и репетиторства на языках программирования: C++ и Python.
📖 Создание персонажей и их анимация на графических движках: Unity и Godot.
Примеры кейсов:
— Продвижение группы ВКонтакте — рост трафика с 1000 посетителей в месяц до 9 000;
— Продвижение сайта факультета бизнеса.
— Разработка и продвижение сайта сервиса аренды гаджетов Go, Rabbit! — увеличение трафика с 0 до 4 000 в месяц;
— Разработка дизайна (структуры, Landing page, форм и переходов). Создание сайта на CMS WordPress с вёрсткой по сделанному шаблону figma.
📖 Опыт коммерческой разработки: 3.5 года
📅 Формат работы: гибрид, удалённо
📟 Занятость: полная, частичная, проектная
⌨️ GitHub: QuadDarv1ne
⏳ Figma: quadd4rv1n7
💻 YouDo: https://youdo.com/u6018127
Занимаюсь разработкой и сопровождением сайтов под заказ. Написанием Landing's главных страниц и работой над дизайном проектов в Figma и Adobe Photoshop TM.
Установкой, настройкой и адаптацией программного обеспечения на Персональном Компьютере пользователя.
Мониторингом и оптимизацией SEO и SMM для лучшего продвижения по мета-тегам в поисковых системах и не только.
Работа менеджером на площадках OZON и WildBerries - написание карточек товара, побор ключевых слов, запуск рекламных и реферальных компаний.
Работа с YandexDirect и GoogleAdwards - очень хорошие результаты в довольно короткие сроки.
Преимущества работы со мной:
• 24/7 на связи;
• Работаю по KPI с гарантиями;
• Оперативно внесу любые правки;
• Подхожу к каждому заказчику индивидуально.
Продвижение сайтов вне зависимости от cms и тематики:
🆗В регионах - от 10 000 руб./мес.
🆗Москва и СПБ - от 15 000 руб./мес.
🎁 Чтобы определить точную стоимость необходимо провести аудит сайта и анализ занимаемой сферы услуг, (который я сделаю бесплатно), а на их основе представлю вам стратегию продвижения, поэтому не робейте и пишите!)
Теги: продвижение сайтов, раскрутка сайта, seo-продвижение, seo-специалист, разработка программного обеспечения, дизайн главной страницы, landing page, копирайтинг, мобильные приложения
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┃━━●━━ ┃ (ﾉ◕ヮ◕)ﾉ*:･ﾟ✧ О себе:
┃███████┃ Студент, программист, дизайнер;
┃███████┃ Seo-копирайтер, маркетолог, аналитик;
┃███████┃ Инженер и монтажёр, фотограф;
┃███████┃ Музыкант, офисный работник;
┃███████┃ Начинающий актёр дубляжа (m_m);
┃━━○━━ ┃ Пытаюсь заработать себе на жизнь и брата инвалида-детства
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Я против войны в Украине!
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