Оптимизация скорости загрузки сайта

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок498 просмотров

Нужно оптимизировать скорость загрузки сайта для мобильных устройств и ПК.

 

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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