Требуется внести доработки в текущий сайт на ларавель

$370
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок539 просмотров

Требуется внести доработки в текущий сайт на ларавель

сайт представляет из себя учебный сервис для инвестирования в криптовалюты, на нем люди проходящие курс обучения - тренируются.

вам обязательно понадобяться знания ларавель, php, js, рест апи. уровень мидл.

1 этап вам надо развернуть проект у себя, добиться получения данных в графике, разобраться как работает график и оценить обьем работ.

тз https://docs.google.com/document/d/1KIMi4iME06oYy8VWexMN0X-oO33B5TIjWGNH5Q9rRhY/edit?usp=sharing

инструкцию как развернуть я дам.

после данного тз будут другие.

ориентировочное время выполнения несколько дней.

приемка работы занимает около 2 дней.

оплата любым способом, можно в 2 этапа, предоплаты нет.

JavaScriptLaravelPHP
3 года назад
guest_16577033579403
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ігор
 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
3 года назад
Алексей
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Артур
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Админ панель Ларавель

    Требуется создать админ панель на Laravel с возможностью добавления описаний для фото и видео отчетов. Также необходимо реализовать функционал обратной связи для пользователей. Проект ориентирован на эффективное управление контентом.

    Laravel
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • OpenCart, требуется исправлять и согласовывать разного рода недочеты

    Требуется фрилансер для исправления различных недочетов в OpenCart, включая формулировку URL, заголовки, нерабочие блоки и верстку. Важно поддерживать постоянную связь для эффективного сотрудничества и согласования всех изменений.

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка frontend части

    Ищется frontend разработчик для единоразового проекта по покупке билетов на концерты. Работа на месяц, интеграция с API серверной части. Стек фронтенда на выбор. В отклике необходимо прикрепить примеры работ и ссылки на профиль на GitHub.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт на Python

    Требуется разработать скрипт на Python для добавления цветовых фильтров на видео. Работа срочная, необходимо сразу взяться за выполнение задачи. Опыт в веб-программировании приветствуется.

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Переделать Таплинк

    Необходимо переделать Таплинк, добавив 2 новые страницы согласно приложенному ТЗ. Текущий Таплинк связан с turboread27.ru. Ожидается качественное исполнение в кратчайшие сроки.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Изменить запрос SQL

    Измените SQL-запрос для подсчета количества записей в таблице likes, исключая строки, где значения в полях by и uid совпадают. Необходимо адаптировать запрос, чтобы он учитывал только уникальные записи по указанным критериям.

    SQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Развернуть генератор статических страниц mkdocs

    Требуется установить и развернуть генератор статических страниц mkdocs на хостинг с использованием темы mkdocs-material. Необходимо установить плагин mkdocs-git-committers-plugin для отображения авторов статей. Также требуется подключить сайт к репозиторию на GitHub для возможности редактирования контента пользователями.

    Git
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт JavaScript расширяющий возможности работы с fabricjs Polyline

    Необходимо написать код на JavaScript для расширения функционала fabricjs Polyline. Основные требования: добавление, удаление и перемещение точек кривой, измерение длины и вычисление координат. Пример можно найти на официальном сайте fabricjs. Подробное техническое задание предоставлено в приложении.

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад