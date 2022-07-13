Требуется внести доработки в текущий сайт на ларавель

сайт представляет из себя учебный сервис для инвестирования в криптовалюты, на нем люди проходящие курс обучения - тренируются.

вам обязательно понадобяться знания ларавель, php, js, рест апи. уровень мидл.

1 этап вам надо развернуть проект у себя, добиться получения данных в графике, разобраться как работает график и оценить обьем работ.

тз https://docs.google.com/document/d/1KIMi4iME06oYy8VWexMN0X-oO33B5TIjWGNH5Q9rRhY/edit?usp=sharing

инструкцию как развернуть я дам.

после данного тз будут другие.

ориентировочное время выполнения несколько дней.

приемка работы занимает около 2 дней.

оплата любым способом, можно в 2 этапа, предоплаты нет.