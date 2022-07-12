Развернуть генератор статических страниц mkdocs

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Закрыт1 заявка508 просмотров

дравствуйте!

Необходимо на хостинг установить и развернуть генератор статических страниц mkdocs. Дополнительно необходимо установить плагин: mkdocs-git-committers-plugin. Сам сайт должен быть с использованием mkdocs-material.

Также нужно подключить сайт к репозиторию на гитхабе, чтобы пользователь мог внести на сайте правки через гитхаб. Плагин mkdocs-git-committers-plugin необходим для отображения на странице авторов, которые внесли вклад в статью.

Пример: https://mcmodding.ru/editing-book/

Git
3 года назад
nameXDD
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
4 дня назад
7 отзывов
3 года назад

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