дравствуйте!

Необходимо на хостинг установить и развернуть генератор статических страниц mkdocs. Дополнительно необходимо установить плагин: mkdocs-git-committers-plugin. Сам сайт должен быть с использованием mkdocs-material.

Также нужно подключить сайт к репозиторию на гитхабе, чтобы пользователь мог внести на сайте правки через гитхаб. Плагин mkdocs-git-committers-plugin необходим для отображения на странице авторов, которые внесли вклад в статью.

Пример: https://mcmodding.ru/editing-book/