Требуется создать админ панель на Laravel с возможностью добавления описаний для фото и видео отчетов. Также необходимо реализовать функционал обратной связи для пользователей. Проект ориентирован на эффективное управление контентом.
Развернуть генератор статических страниц mkdocs
дравствуйте!
Необходимо на хостинг установить и развернуть генератор статических страниц mkdocs. Дополнительно необходимо установить плагин: mkdocs-git-committers-plugin. Сам сайт должен быть с использованием mkdocs-material.
Также нужно подключить сайт к репозиторию на гитхабе, чтобы пользователь мог внести на сайте правки через гитхаб. Плагин mkdocs-git-committers-plugin необходим для отображения на странице авторов, которые внесли вклад в статью.
Заявки фрилансеров
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