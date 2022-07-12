Нужно настроить передачу события/конверсии в Яндекс Метрику по API

Запускаться это будет из конструктора воронок Salebot -> все необходимое для этого у него есть https://docs.salebot.pro/api-v-konstruktore-salebot.pro/api-konstruktora- можно добавить POST запрос и др с нужными параметрами Но в целом задачи сводится к построению правильного URL и передачи параметров UTM и _ym_uid а знания Salebot не нужны в принципе...

Мануал от метрики с примерами (возможно пригодится):

https://yandex.ru/dev/metrika/doc/api2/practice/offline-conv.html