Настроить htaccess

$2
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Закрытнет заявок212 просмотров

Нужно настроить файл чтобы были запрещены переходы с пустым referer на мобильных устройствах или на ос. андроид, ios.

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} iphone|ipad|Android [NC]

RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^$

RewriteCond %{HTTP:FROM} !(googlebot|yandex|Mail.Ru|StackRambler)

RewriteRule ^ - [F]

вот такой код стоит, и проблема в том что кроме переходов с пустым реферером, также блокируется переходы из поиска гугла, из браузера гугл хром, опера microsoft edge, mozilla, возможно еще с каких то браузеров нужно это поправить

AndroidiOS
3 года назад
lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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