Нужно настроить файл чтобы были запрещены переходы с пустым referer на мобильных устройствах или на ос. андроид, ios.

RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} iphone|ipad|Android [NC]

RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^$

RewriteCond %{HTTP:FROM} !(googlebot|yandex|Mail.Ru|StackRambler)

RewriteRule ^ - [F]

вот такой код стоит, и проблема в том что кроме переходов с пустым реферером, также блокируется переходы из поиска гугла, из браузера гугл хром, опера microsoft edge, mozilla, возможно еще с каких то браузеров нужно это поправить