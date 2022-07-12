Требуется изменить вид отчётов о новых товарах в интернет-магазине на Yii2. Текущий формат слишком длинный и требует доработки. Необходим опытный разработчик, умеющий работать с Git и следовать стандартам PSR и CodeStyle проекта. Проект размещен на GitHub, имеется полное ТЗ. Ожидается долгосрочное сотрудничество.
Настроить htaccess
Нужно настроить файл чтобы были запрещены переходы с пустым referer на мобильных устройствах или на ос. андроид, ios.
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} iphone|ipad|Android [NC]
RewriteCond %{HTTP_REFERER} ^$
RewriteCond %{HTTP:FROM} !(googlebot|yandex|Mail.Ru|StackRambler)
RewriteRule ^ - [F]
вот такой код стоит, и проблема в том что кроме переходов с пустым реферером, также блокируется переходы из поиска гугла, из браузера гугл хром, опера microsoft edge, mozilla, возможно еще с каких то браузеров нужно это поправить
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