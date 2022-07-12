Нужно, чтобы при клике на кнопку дизлайк открывался попап.

Сайт на Вордпрессе. Лайки-дизлайки реализованы через плагин LikeBTN - https://likebtn.com/

Для всплывающих окон подключена библиотека HystModal - https://addmorescripts.github.io/hystModal/index_ru.html

В LikeBTN реализована такая возможность через "event_handler" - https://likebtn.com/ru/settings#settings_event_handler

Вот нужно написать функцию, которая будет открывать модальное окно HystModal при клике на кнопку дизлайка от LikeBTN.