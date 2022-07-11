Требуется изменить вид отчётов о новых товарах в интернет-магазине на Yii2. Текущий формат слишком длинный и требует доработки. Необходим опытный разработчик, умеющий работать с Git и следовать стандартам PSR и CodeStyle проекта. Проект размещен на GitHub, имеется полное ТЗ. Ожидается долгосрочное сотрудничество.
Создать парсер linkedin использующий api linkedin
Нужно для массовой выгрузки информации по компаниям
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать скрипт (бот) для автоматического поиска и бронирования мест на указанном сайте. Скрипт должен заходить на сайт, логиниться, проверять наличие свободных мест и бронировать их, вводя данные пользователя. Важно, чтобы скрипт мог обойти очередь на сайте и моментально вводить необходимые данные для успешного бронирования. Укажите примерную стоимость разработки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо подключить CSS и HTML шаблоны к готовому проекту на Django и загрузить его на хостинг. Все функции сайта уже реализованы, требуется только интеграция шаблонов.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется внедрить микроразметку на сайт на WordPress. Необходимо реализовать хлебные крошки, разметку контактов, товаров на страницах категорий, а также Open Graph для социальных сетей и микроразметку вопросов/ответов. Задача включает проработку всех аспектов микроразметки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется реализовать добавление украинского языка на сайт с настройкой переключателя между украинским и русским языками в шапке. Сайт работает на платформе Smarty, админка самописная. Укажите цену и сроки выполнения.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо устранить проблему растягивания картинок в блоке новостей на сайте. Требуется оптимизация изображений для обеспечения высокого качества отображения. Также нужны рекомендации по необходимому разрешению изображений для загрузки на сайт.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать функцию, которая будет автоматически добавлять e-mail посетителя в список после заполнения формы на сайте. Используйте API Sendgrid для интеграции. Подробности по ссылке в описании.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по DLE для внесения правок в функционал сайта. Необходимо интегрировать сторонний сервис, улучшить показатели Google Page Speed и оказать минимальную помощь с версткой. Опыт работы с DLE обязателен.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется разработать Telegram-бота, который будет обрабатывать подписки на каналы с функциями автоматической оплаты, уведомлений о подписках, управления пользователями и возможностью настройки периодов подписки. Бот должен поддерживать несколько платежных систем и обеспечивать возможность доработки. Необходима высокая производительность и логирование действий бота.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Необходимо создать парсер для Google карт, который будет принимать на вход страну, город и ключевое слово для поиска. Результатом работы должен быть парсинг информации с карт. Взаимодействие со скриптом необходимо реализовать через консоль или Telegram бота. В отклике требуется предоставить примеры предыдущих работ.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад