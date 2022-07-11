Необходимо создать парсер для Google карт, который будет принимать на вход страну, город и ключевое слово для поиска. Результатом работы должен быть парсинг информации с карт. Взаимодействие со скриптом необходимо реализовать через консоль или Telegram бота. В отклике требуется предоставить примеры предыдущих работ.