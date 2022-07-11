Необходимо устранить проблему растягивания картинок в блоке новостей на сайте. Требуется оптимизация изображений для обеспечения высокого качества отображения. Также нужны рекомендации по необходимому разрешению изображений для загрузки на сайт.
Добавить украинский язык на сайт
Нужно сделать на сайте украинский язык по умолчанию, русский дополнительно. с переключателем в шапке сайта.
Сайт по адресу: http://surl.li/ckekz
Платформа Smarty. Админка самописная.
Пишите цену и сроки.
Заявки фрилансеров
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