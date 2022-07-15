Сделать микросервисы + чат

$630
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки644 просмотра

Данная задача является частью разработки большого проекта по которому работаем. В частности включает в себя разработку микросервисов + чат:. Договоренности по этой части были достигнуты при личной разговоре а также основаны на доверии обеих сторон. Исполнитель сам обозначил суть задачи и предложил цену, а также обязался исполнить работы за оговоренную сумму (скрины подтверждения есть). В задаче не прописываются все детали и исчерпытвающий список работ, а лишь содержатся ключевые пункты. Исполнитель утверждает что те задачи которые прописаны им и те часы работы являются достаточными для того чтобы Модуль под согласованный проект правильно функционировал и соответствовал требованиям заказчика. Исполнитель ознакомлен с требованиями к проекту, и согласовал все нюансы с заказчиком.

Модуль redis 1~

Подключение и настройка redis в среде docker-compose

Модуль elastic search 6~

Подключение и настройка оптимизации поисковых запросов в среде docker-compose 2~

Интерфейс и типизации для интеграции 1~

Синхронизация c основной бд(CRUD) create, read, update, delete 2~

Middleware синхронизации 1~

Модуль файловой системы object storage 3~

CRUD операции 1~

Подключение и настройка object storage 1~

Создание интерфейса взаимодействия 1~

Модуль throttler 5~

Гвард для ограничения частоты запросов 2~

Создание сервиса для регистрации пользовательских сессий redis 3~

Модуль Chat (Socket IO) 7~

Отправка сообщений + получение 3~

создание endpoint‘ов в сокет апи 1~

Оптимизированные гвард пользовательских запросов 2~

Прикрепление файлов 1~

21 часов

21 * 30 = 630$

3 дня + 2 технические моменты

Приём модуля осуществляется наличием исходного кода и демо-видео на котором показаны процессы redis, elastic search, принцип работы throttler и его гварда(rate limiting и наличие списка пользовательских записей в консоли redis) на примере test query, модуль chat и работу socket.io изобразить в виде квэри и мутаций или эндпоинта для получения пользовательского чата, отправки сообщений и прикреплении файлов, принцип работы модуля файловой системы при осуществлении записи, удаления и чтения файлов в object storage

DockerRedis
3 года назад
guest_16481604424063
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Tentacle
Дмитрий 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$732
5 дней
Escrow
хорошо
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

Tentacle
Дмитрий 
25 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Артур
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

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