Требуется помощь в решении проблемы с модулем доставки Ozon Rocket на платформе OCStore 2.3. Модуль установлен и настроен, но не отображается в секции Доставки при оформлении заказа. Имеется документация к модулю. Укажите сроки и стоимость решения проблемы.
Сделать микросервисы + чат
Данная задача является частью разработки большого проекта по которому работаем. В частности включает в себя разработку микросервисов + чат:. Договоренности по этой части были достигнуты при личной разговоре а также основаны на доверии обеих сторон. Исполнитель сам обозначил суть задачи и предложил цену, а также обязался исполнить работы за оговоренную сумму (скрины подтверждения есть). В задаче не прописываются все детали и исчерпытвающий список работ, а лишь содержатся ключевые пункты. Исполнитель утверждает что те задачи которые прописаны им и те часы работы являются достаточными для того чтобы Модуль под согласованный проект правильно функционировал и соответствовал требованиям заказчика. Исполнитель ознакомлен с требованиями к проекту, и согласовал все нюансы с заказчиком.
Модуль redis 1~
Подключение и настройка redis в среде docker-compose
Модуль elastic search 6~
Подключение и настройка оптимизации поисковых запросов в среде docker-compose 2~
Интерфейс и типизации для интеграции 1~
Синхронизация c основной бд(CRUD) create, read, update, delete 2~
Middleware синхронизации 1~
Модуль файловой системы object storage 3~
CRUD операции 1~
Подключение и настройка object storage 1~
Создание интерфейса взаимодействия 1~
Модуль throttler 5~
Гвард для ограничения частоты запросов 2~
Создание сервиса для регистрации пользовательских сессий redis 3~
Модуль Chat (Socket IO) 7~
Отправка сообщений + получение 3~
создание endpoint‘ов в сокет апи 1~
Оптимизированные гвард пользовательских запросов 2~
Прикрепление файлов 1~
21 часов
21 * 30 = 630$
3 дня + 2 технические моменты
Приём модуля осуществляется наличием исходного кода и демо-видео на котором показаны процессы redis, elastic search, принцип работы throttler и его гварда(rate limiting и наличие списка пользовательских записей в консоли redis) на примере test query, модуль chat и работу socket.io изобразить в виде квэри и мутаций или эндпоинта для получения пользовательского чата, отправки сообщений и прикреплении файлов, принцип работы модуля файловой системы при осуществлении записи, удаления и чтения файлов в object storage
Выбранный исполнитель
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