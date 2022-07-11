Проблемы с модулем доставки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок536 просмотров

Модуль Ozon Rocket доставка

Установил, все настроил как полагается.

Но почему-то не выводится при заказе в секции Доставки

P.S. У меня версия OCStore 2.3

стоит модуль Simple

стоит модуль расчета доставки Почты России (он выводится нормально все рассчитанное)

есть документация к модулю

Вот сам магазин kupihudi.ru

В заявке пишите сроки и стоимость помощи решения

ocStore
3 года назад
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Корзина для сайта

    Необходимо разработать скрипт для создания каталога товаров и интеграции корзины на сайте. Включите поле для пожеланий заказчика и шторку для выбора региона и города. Часть плана уже готова, требуется адаптация и структура. Задача небольшая, с четким ТЗ.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавление языка в Shop-Script 8 с помощью My Lang

    Требуется настройка приложения My Lang для добавления украинской версии сайта на Shop-Script 8. Перевод текстов будет выполнен самостоятельно. Необходимы рекомендации по правильной настройке приложения и доработке кода, если это потребуется.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищется разработчик на аналог winbee. world

    Требуется разработчик для создания аналога winbee.world. Обязателен опыт в построении подобных систем и понимание их работы. Рассматриваются варианты как покупки готового кода, так и разработки с нуля. Убедитесь в наличии практического опыта.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка плагина wordpress

    Требуется доработка плагина bbhide для WordPress, который скрывает текст от пользователей. Необходимо добавить возможность скрывать текст по рейтингу пользователей, а также реализовать функционал скрытия через визуальный редактор на фронтленде и для разных типов записей. Уточните детали реализации и тестирования.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать скрипт для сайта на wordpress (php)

    $30

    Требуется разработка скрипта для сайта на WordPress, который будет отправлять заполненную форму на электронную почту и подгружать посты при нажатии на кнопку. Необходимы навыки PHP и опыт работы с WordPress.

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Спроектировать бд для сайта агрегатора

    Необходимо спроектировать архитектуру Базы Данных для портала владельцев домашних животных. Функционал включает доски объявлений о пропавших и найденных животных, агрегаторы компаний и услуг, маркетплейс для купли/продажи животных, а также знакомства для животных и их хозяев. Вся бизнес-логика будет описана заказчиком, работа проектная с возможностью дальнейших консультаций и доработок.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсер сайта

    $5

    Требуется разработка парсера, который будет собирать информацию с сайта НФТ. Необходимы навыки веб-программирования для эффективной обработки данных и интеграции с целевым ресурсом.

    NFT
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать страницу результатов поискав ИМ на Битриксе

    Задача заключается в преобразовании страницы результатов поиска на Битриксе. Необходимо реализовать вывод товаров с искомым словом и разбивку по разделам, в которых эти товары были найдены. Ищем PHP-разработчика со знанием Битрикса, работающего с кодом. Доступа к ПА нет.

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • ТЗ Opencart

    Требуется выполнить настройку сайта на Opencart: сделать его открывающимся на украинском языке, подключить eSputnik для автоматической рассылки и смс-уведомлений. Также необходимо восстановить работу страницы акций, чтобы данные из новых статей блога отображались корректно на страницах товаров.

    Opencart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать онлайн-сервис на Wordpress

    $115

    Ищется специалист для доработки функционала онлайн-сервиса на Wordpress. Необходимо добавить пункты в меню, изменить поля в формах, расширить структуру базы данных. Также требуется подключение оплаты через API Тинькофф. Срок выполнения - 1-3 дня.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад