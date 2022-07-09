Задача заключается в преобразовании страницы результатов поиска на Битриксе. Необходимо реализовать вывод товаров с искомым словом и разбивку по разделам, в которых эти товары были найдены. Ищем PHP-разработчика со знанием Битрикса, работающего с кодом. Доступа к ПА нет.