Добрый день, уважаемые Исполнители.

Задача стоит такая:

1) Установить на сайт www.bazanomerov.pro счетчик посещений Яндекс-Метрика

2) Установить на сайт www.bazanomerov.pro счетчик посещений Гугл-Аналитик

3) Произвести интеграцию сайта www.bazanomerov.pro с социальными сетями ВКонтакте и Фэйсбук, и именно - в разделе Контакты основного сайта прописать ссылки на группы в данных социальных сетях.

В своем отклике на проект пожалуйста обязательно указывайте стоимость работ и сроки выполнения.

Спасибо за внимание.