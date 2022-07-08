Установить на сайт счетчики посещений Яндекс-Метрика и Гугл-Аналитик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок528 просмотров

Добрый день, уважаемые Исполнители.

Задача стоит такая:

1) Установить на сайт www.bazanomerov.pro счетчик посещений Яндекс-Метрика

2) Установить на сайт www.bazanomerov.pro счетчик посещений Гугл-Аналитик

3) Произвести интеграцию сайта www.bazanomerov.pro с социальными сетями ВКонтакте и Фэйсбук, и именно - в разделе Контакты основного сайта прописать ссылки на группы в данных социальных сетях.

В своем отклике на проект пожалуйста обязательно указывайте стоимость работ и сроки выполнения.

Спасибо за внимание.

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