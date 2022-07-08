Я представляю небольшую команду разработчиков. Занимаемся разработкой крупного проекта. В настоящее время мы ищем PHP разработчика в нашу команду для участия в разработке текущего проекта.

Для backend разработки мы используем следующие технологии: php, phalcon framework, mysql, redis, docker и тд

Наши требования к кандидатам:

опыт backend работы от 1 года;

знания PHP7+ и опыт работы с современными фреймворками;

опыт работы с Docker, Redis, Git;

опыт работы c MySQL;

базовые знания Linux;

понимание основных принципов построения приложений и архитектурных решений.

опыт работы с React, Redux, Node.js;

хорошее знание JS и понимание ES6;

опыт работы с CSS препроцессорами;

опыт разработки высоконагруженных приложений;

гибкий график. Количество рабочих часов в неделю обсуждаемо;

высокая оплата труда. Возможна оплата труда раз в 1-2 недели;

работа в молодом дружном коллективе;

медицинская страховка с широким набором услуг и хорошим покрытием;

дополнительные условия и порядок роста заработной платы обсуждаются индивидуально;

От кандидатов ждем следующую информацию:

1) опыт работы;

2) с какими технологиями работали;

3) сколько часов в неделю готовы работать;

4) желаемая ЗП;

5) телеграм для связи