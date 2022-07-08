Необходимы фрилансеры для выполнения разовых задач на сайте Ларавел. Работа осуществляется через Gitlab. Ставка не выше 600 рублей. Требуются примеры работ. Оплата производится только через Юмани.
Ищем PHP разработчиков
Я представляю небольшую команду разработчиков. Занимаемся разработкой крупного проекта. В настоящее время мы ищем PHP разработчика в нашу команду для участия в разработке текущего проекта.
Для backend разработки мы используем следующие технологии: php, phalcon framework, mysql, redis, docker и тд
Наши требования к кандидатам:
- опыт backend работы от 1 года;
- знания PHP7+ и опыт работы с современными фреймворками;
- опыт работы с Docker, Redis, Git;
- опыт работы c MySQL;
- базовые знания Linux;
- понимание основных принципов построения приложений и архитектурных решений.
- опыт работы с React, Redux, Node.js;
- хорошее знание JS и понимание ES6;
- опыт работы с CSS препроцессорами;
- опыт разработки высоконагруженных приложений;
- гибкий график. Количество рабочих часов в неделю обсуждаемо;
- высокая оплата труда. Возможна оплата труда раз в 1-2 недели;
- работа в молодом дружном коллективе;
- медицинская страховка с широким набором услуг и хорошим покрытием;
- дополнительные условия и порядок роста заработной платы обсуждаются индивидуально;
1) опыт работы;
2) с какими технологиями работали;
3) сколько часов в неделю готовы работать;
4) желаемая ЗП;
5) телеграм для связи
Заявки фрилансеров
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