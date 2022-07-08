Ищем PHP разработчиков

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок531 просмотр

Я представляю небольшую команду разработчиков. Занимаемся разработкой крупного проекта. В настоящее время мы ищем PHP разработчика в нашу команду для участия в разработке текущего проекта.

Для backend разработки мы используем следующие технологии: php, phalcon framework, mysql, redis, docker и тд

Наши требования к кандидатам:

  • опыт backend работы от 1 года;
  • знания PHP7+ и опыт работы с современными фреймворками;
  • опыт работы с Docker, Redis, Git;
  • опыт работы c MySQL;
  • базовые знания Linux;
  • понимание основных принципов построения приложений и архитектурных решений.
Будет плюсом:

  • опыт работы с React, Redux, Node.js;
  • хорошее знание JS и понимание ES6;
  • опыт работы с CSS препроцессорами;
  • опыт разработки высоконагруженных приложений;
Условия:

  • гибкий график. Количество рабочих часов в неделю обсуждаемо;
  • высокая оплата труда. Возможна оплата труда раз в 1-2 недели;
  • работа в молодом дружном коллективе;
  • медицинская страховка с широким набором услуг и хорошим покрытием;
  • дополнительные условия и порядок роста заработной платы обсуждаются индивидуально;
От кандидатов ждем следующую информацию:

1) опыт работы;

2) с какими технологиями работали;

3) сколько часов в неделю готовы работать;

4) желаемая ЗП;

5) телеграм для связи

CSSDockerGitJavaScriptLinuxMySQLNode.jsPHPRedis
3 года назад
DIMA_BEL
Дмитрий 
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Был
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Денис
 
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