Добрый день! Мне нужно разработать с помощью Auto Funnel Press плагин ВП. Который будет работать как технология партнёрского блока.

Не очень получается объяснить как оно будет работать.Но попробую рассказать

У меня есть несколько ссылок на разные программы. Когда кто-то присоединяется к программе по моей ссылке, он затем получает свою собственную ссылку, чтобы заменить мою, поэтому, когда они направляют кого-то на мой сайт и человек присоединяется к различным программам, они присоединяются под этим человеком.

Этот плагин будет прикреплен на мой сайт. Надеюсь вы поняли что мне нужно. Я объяснил как смог.