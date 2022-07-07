Разработать плагин WP

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  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки1187 просмотров

Добрый день! Мне нужно разработать с помощью Auto Funnel Press плагин ВП. Который будет работать как технология партнёрского блока.

Не очень получается объяснить как оно будет работать.Но попробую рассказать

У меня есть несколько ссылок на разные программы. Когда кто-то присоединяется к программе по моей ссылке, он затем получает свою собственную ссылку, чтобы заменить мою, поэтому, когда они направляют кого-то на мой сайт и человек присоединяется к различным программам, они присоединяются под этим человеком.

Этот плагин будет прикреплен на мой сайт. Надеюсь вы поняли что мне нужно.  Я  объяснил  как  смог.  

WordPress
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