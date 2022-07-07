Необходимы фрилансеры для выполнения разовых задач на сайте Ларавел. Работа осуществляется через Gitlab. Ставка не выше 600 рублей. Требуются примеры работ. Оплата производится только через Юмани.
Разработать плагин WP
Добрый день! Мне нужно разработать с помощью Auto Funnel Press плагин ВП. Который будет работать как технология партнёрского блока.
Не очень получается объяснить как оно будет работать.Но попробую рассказать
У меня есть несколько ссылок на разные программы. Когда кто-то присоединяется к программе по моей ссылке, он затем получает свою собственную ссылку, чтобы заменить мою, поэтому, когда они направляют кого-то на мой сайт и человек присоединяется к различным программам, они присоединяются под этим человеком.
Этот плагин будет прикреплен на мой сайт. Надеюсь вы поняли что мне нужно. Я объяснил как смог.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $350Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработать форму регистрации учетной записи на сайте с использованием Django. Необходимо подключить готовый CSS и создать личный кабинет для пользователей с возможностью скачивания файлов, а также администраторский кабинет для управления пользователями и базами данных.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется восстановить функцию отправки емейлов на сайте, использующем Netcat и Symfony. Необходимо настроить отправку ссылок для подтверждения регистрации и активации аккаунта. Возможна настройка через сервер или сторонние сервисы, такие как unisender. Укажите ваш опыт работы и стоимость услуг в часах.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать функционал бронирования услуг в CMS ModX, который позволит пользователям выбирать дату и время. После подтверждения оплаты через Tap2pay запись на забронированное время должна становиться неактивной. Ожидается создание интуитивно понятного интерфейса и надежной интеграции с платежной системой.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $30
Требуется специалист для адаптации 2 одностраничных сайтов под разные разрешения и внесения небольших дополнений в третий 4-страничный сайт. Также необходима адаптация третьего сайта. Задача включает в себя оптимизацию и корректировку в соответствии с требованиями учебного проекта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется специалист для разработки бота на базе salebot.io с последующей интеграцией на платформе getcourse. Необходимы навыки веб-программирования и опыт работы с данными платформами.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка расширения для Chrome, позволяющего пользователю делать скриншоты страниц. После нажатия на иконку открывается панель с кнопками для создания скриншота видимой области или всей страницы. Все скриншоты сохраняются с указанием времени и URL. Максимум 20 скриншотов с одного домена. Реализовать функционал добавления, удаления и отправки скриншотов на сервер.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется поднять сайт на фреймворке Yii, оптимизировать его скорость согласно рекомендациям Google PageSpeed. Необходимо удалить ненужные скрипты, которые блокируют отображение. Доступ к проекту и ТЗ предоставлены. Ориентировка по цене и срокам исполнения обязательна.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется собрать ссылки на все предметы по Доте 2 в Steam, разделив их на два типа: лоты и аукционы. Общее количество ссылок составит около 30 000. Формат данных — 'ссылка на предмет'.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо скопировать функционал уже имеющегося телеграм-бота или разработать новый с аналогичным функционалом. Требуется опыт в веб-программировании и создание ботов для Telegram.Веб-программирование12 заявокЗакрыт3 года назад