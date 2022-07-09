Специалист в области HTML, CSS, JavaScript

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок354 просмотра

Для учебного проекта нужно адаптировать 2 одностраничных сайта под разные разрешения, внести небольшие дополнения в третий (4-страничный, без сложных элементов) и также адаптироваь его. 

CSSHTMLJavaScript
3 года назад
Jskqkq
Даяна 
27 лет
3 года в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

artemdolbiev
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$30
1 день
Escrow
Артем очень ответственный исполнитель, который смог справиться с проектом в короткий срок. Адекватно относится к правкам и нацелен на результат. Отличный специалист своего дела, рекомендую.
Даяна, очень ответственный Заказчик. Ставит понятные задачи. Оплата своевременная. Рекомендую Заказчика!

Заявки фрилансеров

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