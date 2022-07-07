Расширение Chrome для снятия скриншотов

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Закрыт1 заявка445 просмотров

Здравствуйте, нужно расширение для Chrome для снятия скриншотов страниц. Вот ТЗ:

1) Пользователь наживает на иконку расширения, открывается popup, на котором написан некоторый текст и кнопка НАЧАТЬ.

2) Пользователь нажимает кнопку НАЧАТЬ, далее в этом же попапе появляется 2 кнопки: СДЕЛАТЬ СКРИНШОТ ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ и СДЕЛАТЬ СКРИНШОТ ВСЕЙ СТРАНИЦЫ

3) После того как пользователь нажимает одну из кнопок открывается локальная страница (например ```chrome-extension://fmjdecemcopfgemchenc/screens.html```), на этой странице виден скриншот который сделал пользователь, под каждым скриншотом нужно указать время когда он был сделан и url страницы откуда он был сделан, также есть кнопка УДАЛИТЬ СКРИНШОТ, кнопка ДОБАВИТЬ ЕЩЕ СКРИНШОТ, кнопка ДАЛЕЕ и кнопка ОЧИСТИТЬ ВСЕ.

4) Если пользователь нажимает кнопку ДОБАВИТЬ ЕЩЕ СКРИНШОТ, то эта страница закрывается, возвращается последняя вкладка и снова открывается попап из п.2, где 2 кнопки СДЕЛАТЬ СКРИНШОТ ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ и СДЕЛАТЬ СКРИНШОТ ВСЕЙ СТРАНИЦЫ. (максимальное колличество скриншотов 20)

5) После того как пользователь сделал все скриншоты которые ему нужны он нажимает кнопку ДАЛЕЕ на странице из п.3

6) После нажатия кнопки ДАЛЕЕ открывается новая страница, например result.html, где опять видны все сделанные скриншоты, здесь есть кнопки ОЧИСТИТЬ ВСЕ и ОТПРАВИТЬ. На этой странице мы будем добавлять код, который будет отправлять скриншоты при клике на кнопку ОТПРАВИТЬ (их нужно отображать в base64 формате) на наш сервер по апи.

Ограничения:

- можно делать скриншоты только с одного домена, т.е если пользователь сделал первый скриншот страницы google.com, то оставшиеся скриншоты он может делать только с этого же сайта, т.е google.com/cat, google.com/cat/123 и тд. Если пользователь пытается нажать кнопку СДЕЛАТЬ СКРИНШОТ на вкладке где открыт другой домен, то нужно выводить в попап ошибку.

- максимальное колличество скриншотов - 20, при достижении этого колличества и при попытке пользователя снова сделать скриншот выдавать ошибку в попапе с кнопкой перейти к просмотру скриншотов(на страницу из п.3)

Пояснения:

Если пользователь добавил например 5 скриншотов и отложил это дело, то нужно сохранять прогресс. Т.е пока он не нажал кнопку ОЧИСТИТЬ ВСЕ на странице из п.3.4 не удалять скриншоты

Прикрепляю картинки по шагам. Могу скинуть пример такого расширения, но там немного больше функционала чем нам нужно(там есть еще запись видео - это не нужно).

3 года назад
kaleway
Максим 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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Эльдар
 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
3 года назад

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