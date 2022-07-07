Необходим специалист для развертывания мобильного приложения в App Store с использованием QT фреймворка (C++). Работа предполагает использование трекера Hubstaff и требует минимум 4-5 часов в день. Укажите опыт, ставку и часы в отклике. Оплата производится по времени в трекере.
Парсинг ссылок STEAM
Необходимо собрать ссылки в стим на все предметы по Доте 2. Предметы бывают двух видов:- Которые продаются путем лотов:( https://steamcommunity.com/market/listings/570/Discipline%20of%20the%20Dark%20Star )- Которые продаются путем аукциона:( https://steamcommunity.com/market/listings/570/Hallowed%20Chest%20of%20the%20Diretide )Необходимо разделить предметы на 2 базы - лоты/аукционы.Формат данных - "ссылка на предмет"Всего будет примерно 30 000 ссылок
Заявки фрилансеров
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