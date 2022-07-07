Ищется разработчик расширений для Chrome с опытом в html, css, js и git. Необходимо продолжить работу над сложным расширением, поддерживающим 10 сервисов. Оплата по завершению задачи или раз в неделю. Работа через Hubstaff, минимум 4-5 часов в день. Укажите в отклике опыт, ставку, часы работы, часовой пояс и юзернейм в Telegram.