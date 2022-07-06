Задача заключается в подключении платежной системы cent.app на сайт. Необходимо реализовать переадресацию на страницу оплаты и обеспечить обновление значений в базе данных на 1 при успешной оплате. Требуется опыт в веб-программировании и интеграции платежных систем.
Создать смарт контракт в сети TON и выпустить токен
Нужно сделать смарт-контракт и создать собственный токен (jetton), сделать эмиссию 1000000 монет.
Стек: fift и func язык разработки
Условия:
1) Оплата по завершению задачи или раз в неделю, зависит от того что наступит раньше.
2) Есть написанное четкое техническое задание
3) Работа через трекер Hubstaff.com
4) Коммуникация в телеграм
5) Работать нужно не менее 4-5 часов в день.
В отклике укажите:
1) Есть ли опыт работы с требуемым стеком
2) Напишите "я согласен работать по трекеру"
3) Ставку в час
4) Сколько часов вы готовы работать в ближайшую неделю
5) Часовой пояс
6) Юзернейм в телеграме
ВАЖНО: Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Мы не хотим следить за вами, мы хотим честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашем отклике "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку, не забудьте.
Заявки фрилансеров
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