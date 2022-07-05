Требуется разработка админки для продавца на маркетплейсе с использованием PHP и Yii2. Необходим функционал для управления товарами, заказами, финансами, акциями, отзывами и настройками. Включает такие разделы, как добавление товаров, загрузка из XLS, обновление остатков и интеграция с доставкой.
Доделать django приложение
Есть чуть чуть не доработанное django приложение которое должно работать на связке uwsgi + nginx + postgres. От исполнителя потребуется настроить проксирование статики nginx, исправить миграцию, доработать докерфайл, написать простенькую апишку и пройтись по чеклисту( ничего сверхестественного это не продакшн)
Уровень сложности минимальный. Я предпологаю что опытный человек справиться за полчаса.
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