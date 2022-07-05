Доделать django приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки361 просмотр

Есть чуть чуть не доработанное django приложение которое должно работать на связке uwsgi + nginx + postgres. От исполнителя потребуется настроить проксирование статики nginx, исправить миграцию, доработать докерфайл, написать простенькую апишку и пройтись по чеклисту( ничего сверхестественного это не продакшн)

Уровень сложности минимальный. Я предпологаю что опытный человек справиться за полчаса.

DjangoNginxPostgreSQL
3 года назад
guest_16570635946094
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
36 лет
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Артур
 
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