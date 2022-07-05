Есть чуть чуть не доработанное django приложение которое должно работать на связке uwsgi + nginx + postgres. От исполнителя потребуется настроить проксирование статики nginx, исправить миграцию, доработать докерфайл, написать простенькую апишку и пройтись по чеклисту( ничего сверхестественного это не продакшн)

Уровень сложности минимальный. Я предпологаю что опытный человек справиться за полчаса.