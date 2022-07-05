Переключение вида каталога товаров битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки217 просмотров

В каталоге есть переключалка вида: плиткой, таблицей, списком.

При переключении в url добавляется get параметр site.ru/catalog/categoriya/?display=list

Надо сделать чтоб при переключении в url не попадало ?display=list

Пример кода отвечающий за переключалку:

﻿﻿

$current_url = '';

$current_url = $APPLICATION->GetCurPageParam('display='.$displayType, array('display'));

$url = str_replace('+', '%2B', $current_url);

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3 года назад
rus36
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
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3 года назад
$15
1 день
Благодарю за выполненную работу, все по ТЗ и в срок :)
Спасибо, все ок)

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Владислав
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
день назад
4 отзыва
3 года назад
KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад

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