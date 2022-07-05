Лендинг. Курсы по разработке.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок470 просмотров

Здравствуйте. Необходимо разработать несколько лендингов для курсов по разработке. Требуются специалисты с опытом подобной разработки. Просьба в предложении указать цену.

3 года назад
haxy
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Кабанова
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
12 отзывов
3 года назад
Константин
 
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
20 отзывов
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
Макс
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Артемов
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Парсер для сбора данных

    Требуется разработка парсера для сбора данных с сайта olx, включая информацию о собственниках и объектах недвижимости. Необходимо забрать данные о клиентах и самих объектах. Возможность дальнейшего расширения функционала парсера для работы с другими порталами недвижимости.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Интерактивная карта

    $85

    Разработать интерактивную карту на основе PDF-документа с участками. Пользователь должен иметь возможность выделять участки цветом и добавлять комментарии. Необходимо обеспечить удобный интерфейс для взаимодействия с картой.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Выполнить задачи по самописной CRM

    Ищется специалист для выполнения задач по самописной CRM. Необходимы навыки программирования на PHP и опыт работы с JS-фреймворками, предпочтительно с easyui. Задачи включают разработку и доработку функционала CRM-системы.

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Контроль доступа по ролям в Vue через CASL

    Требуется настроить контроль доступа по ролям в приложении на Vue с использованием CASL. Необходимо создать уникальные разделы в меню для каждой из трех ролей и организовать доступ к контенту в зависимости от ролей. CASL уже интегрирован в проект, что упрощает задачу.

    Vue.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • WooCommerce/Wordpress: доработка стандартного отчета Analytics- Orders

    Требуется доработка стандартного отчета Analytics-Orders в WooCommerce. Необходимо добавить дополнительные колонки в CSV версию отчета и обеспечить вывод данных для каждой позиции заказа в отдельной строке. Данные могут быть извлечены из плагинов, таких как WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips и других. Пример CSV файла прикреплен для ознакомления.

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Парсер

    Требуется разработка парсера, который будет работать с прокси-серверами. Основная задача - собрать данные и экспортировать их в формате Excel. Укажите опыт работы с парсерами и примеры выполненных проектов.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Выполнить задание на Vue js и Node js

    $50

    Требуется разработать простой интерфейс и модальное окно для учебного проекта. Необходимо создать панель администратора заказов на Vue js и реализовать простые get и post запросы на Node js.

    JavaScriptNode.jsVue.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад