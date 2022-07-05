Требуется разработка парсера для сбора данных с сайта olx, включая информацию о собственниках и объектах недвижимости. Необходимо забрать данные о клиентах и самих объектах. Возможность дальнейшего расширения функционала парсера для работы с другими порталами недвижимости.
Лендинг. Курсы по разработке.
Здравствуйте. Необходимо разработать несколько лендингов для курсов по разработке. Требуются специалисты с опытом подобной разработки. Просьба в предложении указать цену.
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