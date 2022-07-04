Выполнить задание на Vue js и Node js

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок460 просмотров

Задание для учебного проекта. Сверстать простой интерфейс и модальное окно. Создать панель администратора заказов на Vue js. Сделать простые get post запросы на Node js.

JavaScriptNode.jsVue.js
3 года назад
rob3
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