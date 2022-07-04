Сделать каталог на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок740 просмотров

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы и сможет помочь, ну и за какие цену и сроки.

WordPress
3 года назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
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Олег
 
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