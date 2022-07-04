Требуется разработать сайт на PHP для онлайн-платформы обучения. Сотрудничество на длительный срок (3-6 месяцев) с фиксированной поэтапной оплатой. Использовать любой фреймворк и SQL в качестве базы данных.
Сервис для ответов на отзывы в Appstore
Требуется разработать сервис для внутреннего использования, с помощью которого можно будет собирать новые отзывы к приложениям в нескольких аккаунтах и отвечать на них из дашборда этой системы.
Заявки фрилансеров
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