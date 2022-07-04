Сервис для ответов на отзывы в Appstore

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки267 просмотров

Требуется разработать сервис для внутреннего использования, с помощью которого можно будет собирать новые отзывы к приложениям в нескольких аккаунтах и отвечать на них из дашборда этой системы.

3 года назад
guest_15865494668286
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
20 отзывов
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Александр
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
43 минуты назад
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3 года назад
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