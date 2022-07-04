Всем привет!. Нужно скопировать бота телеграмм, на чем пишите не принципиально.

Это магазин, выбираем игру, персонажа, товар (оружие), после думаем подключить оплату (предложите что можно подключить) после оплаты у человека пополняется баланс бота и он может приобрести товар виртуальный (дается ссылка) Ну и рассылку сделать чтобы новости рассылать. Админку можно в телеграмм сразу сделать по командам боту от админа. Крайний вариант могу расмотреть разработку на конструкторе ботов телеграмм.