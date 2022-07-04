Телеграмм бот

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок401 просмотр

Всем привет!. Нужно скопировать бота телеграмм, на чем пишите не принципиально.

Это магазин, выбираем игру, персонажа, товар (оружие), после думаем подключить оплату (предложите что можно подключить) после оплаты у человека пополняется баланс бота и он может приобрести товар виртуальный (дается ссылка) Ну и рассылку сделать чтобы новости рассылать. Админку можно в телеграмм сразу сделать по командам боту от админа. Крайний вариант могу расмотреть разработку на конструкторе ботов телеграмм. 

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