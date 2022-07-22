Добрый день!

Имеется админ панель. на смарти. При добавлении товара и его фото - нужно сделать наложение ватермарки + создание 3 разных типоразмеров фотографии. Там это уже частично реализовано. Но ватермарка не на всех размерах появляется + теряется качетсво фото при создании тамбнейлов. Нужно чтобы качество было 100%.

Файл отвечающий за закачку фотографий товара в приложении. Со строки 240 и вниз

Просьба указывать сумму и срок.