Требуется разработать сайт на PHP для онлайн-платформы обучения. Сотрудничество на длительный срок (3-6 месяцев) с фиксированной поэтапной оплатой. Использовать любой фреймворк и SQL в качестве базы данных.
Обработка фото PHP
Добрый день!
Имеется админ панель. на смарти. При добавлении товара и его фото - нужно сделать наложение ватермарки + создание 3 разных типоразмеров фотографии. Там это уже частично реализовано. Но ватермарка не на всех размерах появляется + теряется качетсво фото при создании тамбнейлов. Нужно чтобы качество было 100%.
Файл отвечающий за закачку фотографий товара в приложении. Со строки 240 и вниз
Просьба указывать сумму и срок.
Выбранный исполнитель
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