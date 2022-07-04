Требуется импортировать каталог товаров из прайс-листов поставщиков на сайт, работающий на 1С-Битрикс с решением Аспро:Максимум. Необходимо настроить фильтры параметров товаров, чтобы в карточках были указаны все характеристики, цена, описание и изображения. Исполнители должны указать цену, срок сдачи, опыт работы с 1С-Битрикс и примеры выполненных проектов.