Необходимо создать сервис для внутреннего использования, который позволит собирать новые отзывы к приложениям в нескольких аккаунтах Appstore и отвечать на них из единого дашборда. Функционал должен обеспечивать удобное управление отзывами и интеграцию с существующими аккаунтами.