Исправить фильтр на моб версии на сайте на Битриксе

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Завершен3 заявки281 просмотр

Добрый день, на сайте https://nezabudka-fun.ru/catalog/shariki/ в моб есть кнопка вызова фильтра - https://prnt.sc/JUNl9Sf0WciA

Но при вызове он не ищет - https://prnt.sc/7brkEkcoA078

Требуется исправить его работу

3 года назад
romadov
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Выбранный исполнитель

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
3 года назад
$8
1 день
Отличная и оперативная работа! Буду обращаться!
Спасибо! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
148 отзывов
3 года назад
agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
11 дней назад
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
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2 года назад
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3 года назад

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