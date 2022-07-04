Доделать проект на Python/Django

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок675 просмотров

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите у кого есть опыт подобной работы и кто сможет помочь, ну и за какие цену и сроки.

DjangoPython
3 года назад
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Pionist13
Роберт 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$256
58 дней
Escrow
К сожалению исполнитель не выполнил задачи, которые должен был... Изначально вроде бы показывал по видео ход работы какой-то, даже по тому направлению что нужно было, но потом начались сложности... Сначала были какие-то проблемы с деплоем проекта на сервер, в итоге сказал что он не может с этим разобраться и из-за этого не будет завершать проект, якобы у него из-за проекта начались проблемы со здоровьем! И что ему нужно оплатить часть за работу, хотя договаривались на оплату по факту... В итоге удалось решить вопрос, сказав что деплой сделает другой программист - в итоге этот прогер сделал все в течение часа, хотя он 2 недели не мог настроить все почему-то... Да и до того чтобы хоть что-то показать сроки затянулись уже итак сильно, никаких результатов не видели. После этого договорились что он доделает текущие результаты и покажет их на сервере, чтобы мы могли оплатить ему часть и он мог потом все завершить. Снова все затянулось, результатов не было... После чего мы решили оплатить заранее небольшую часть (как оказалось зря), чтобы человек понимал что с оплатой проблем не будет, мотивировав как-то тоже чтобы продолжал, главное все сделать до конца... В ответ на это исполнитель вместо результатов обещанных просто пропал и стал везде игнорировать, сюда заходит тоже и игнорирует все сообщения... В итоге он залил на сервер непонятно что и что вообще не работает никак и придется искать нового исполнителя чтобы заново все делал. Поэтому крайне не рекомендую никому обращаться к данному исполнителю. И все что у него указано в профиле, типа "Готов ответственно подойти к выполнению вашего заказа. Всё в сроки и в лучшем качестве!" и особенно "Всегда довожу дело до конца" - это полная противоположность в итоге... Вы просто потеряете время...

Заявки фрилансеров

Pionist13
Роберт 
23 года
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