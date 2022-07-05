Выполнить задачи по самописной CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки219 просмотров

Нужен специалист со знанием PHP и опытом работы с JS-фреймворками. Желательно знание easyui.

JavaScriptPHP
3 года назад
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