WooCommerce/Wordpress: доработка стандартного отчета Analytics- Orders

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки307 просмотров

Срочно! Заявки принимаются до конца 5 июля. Желательно оформление безопасной сделки.

Задача: добавить несколько колонок к скачиваемой CSV версии отчета WooCommerce, идущему из коробки. Также каждая строка должна содержать данные не всего заказа, а каждой позиции (сколько позиций в заказе - столько и строк).

Некоторые данные для этих колонок возможно берутся из плагинов:

WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips v3.0.0

Payment Gateway Based Fees and Discounts for WooCommerce v2.6.4

STM Motors Extends v1.4.4

Данные для всех требуемых колонок уже выводятся например при нажатии в заказе на кнопку "PDF Invoice". В файле CSV должны быть те же данные.

Можете использовать любые плагины.

В прикреплении пример скачиваемого CSV файла (сама страница отчета может не содержать дополнительных колонок).

Также прикреплен скриншот расположения отчета и кнопки Download (CSV файл) в разделе Analytics.

Архив всех плагинов WP и темы можно скачать по ссылке: https://file.io/CQJMfZqNZvmg

WooCommerceWordPress
3 года назад
shumakova
Татьяна 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$35
1 день
Escrow
Максимально оперативное уточнение задачи и быстрая реализация, при том что вместо ТЗ было смутное описание, по ходу работы быстро решили все вопросы. Настоятельно рекомендую для срочных и несрочных доработок по WP! Очень приятно сотрудничать, спасибо большое!
+++

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
3 года назад
dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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