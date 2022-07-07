Требуется опытный разработчик для завершения проекта на Python/Django. Ознакомьтесь с ТЗ и предложите свои условия по цене и срокам выполнения работы.
WooCommerce/Wordpress: доработка стандартного отчета Analytics- Orders
Срочно! Заявки принимаются до конца 5 июля. Желательно оформление безопасной сделки.
Задача: добавить несколько колонок к скачиваемой CSV версии отчета WooCommerce, идущему из коробки. Также каждая строка должна содержать данные не всего заказа, а каждой позиции (сколько позиций в заказе - столько и строк).
Некоторые данные для этих колонок возможно берутся из плагинов:
WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips v3.0.0
Payment Gateway Based Fees and Discounts for WooCommerce v2.6.4
STM Motors Extends v1.4.4
Данные для всех требуемых колонок уже выводятся например при нажатии в заказе на кнопку "PDF Invoice". В файле CSV должны быть те же данные.
Можете использовать любые плагины.
В прикреплении пример скачиваемого CSV файла (сама страница отчета может не содержать дополнительных колонок).
Также прикреплен скриншот расположения отчета и кнопки Download (CSV файл) в разделе Analytics.
Архив всех плагинов WP и темы можно скачать по ссылке: https://file.io/CQJMfZqNZvmg
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Заявки фрилансеров
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