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Задача: добавить несколько колонок к скачиваемой CSV версии отчета WooCommerce, идущему из коробки. Также каждая строка должна содержать данные не всего заказа, а каждой позиции (сколько позиций в заказе - столько и строк).

Некоторые данные для этих колонок возможно берутся из плагинов:

WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips v3.0.0

Payment Gateway Based Fees and Discounts for WooCommerce v2.6.4

STM Motors Extends v1.4.4

Данные для всех требуемых колонок уже выводятся например при нажатии в заказе на кнопку "PDF Invoice". В файле CSV должны быть те же данные.

Можете использовать любые плагины.

В прикреплении пример скачиваемого CSV файла (сама страница отчета может не содержать дополнительных колонок).

Также прикреплен скриншот расположения отчета и кнопки Download (CSV файл) в разделе Analytics.

Архив всех плагинов WP и темы можно скачать по ссылке: https://file.io/CQJMfZqNZvmg