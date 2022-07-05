Требуется настроить контроль доступа по ролям в приложении на Vue с использованием CASL. Необходимо создать уникальные разделы в меню для каждой из трех ролей и организовать доступ к контенту в зависимости от ролей. CASL уже интегрирован в проект, что упрощает задачу.