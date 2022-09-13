Web-разработчик

Web-разработчик со стажем более 10 лет.

Специализируюсь на разработке сайтов "под ключ": интернет-магазинов, порталов, сайтов-визиток, лендингов.

Занимаюсь также web-программированием, доработками сайтов и созданием для них различных расширений, SEO-оптимизацией и продвижением сайтов. Примеры работ в портфолио.

Работаю с CMS Joomla, WordPress, OpenCart, Bitrix, InstantCMS, MODx, фреймворком YII2, Laravel и др.

Владею PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3.