Web-разработчик
Web-разработчик со стажем более 10 лет.
Специализируюсь на разработке сайтов "под ключ": интернет-магазинов, порталов, сайтов-визиток, лендингов.
Занимаюсь также web-программированием, доработками сайтов и созданием для них различных расширений, SEO-оптимизацией и продвижением сайтов. Примеры работ в портфолио.
Работаю с CMS Joomla, WordPress, OpenCart, Bitrix, InstantCMS, MODx, фреймворком YII2, Laravel и др.
Владею PHP, MySQL, JavaScript, HTML5, CSS3.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Pppp.dk20 просмотров
- Fixunit.ru - Сайт компании FixUnit26 просмотров
- Dfz.by17 просмотров
- Edustandart.by109 просмотров
- Avto-hol.ru25 просмотров
- Welasko.by10 просмотров
- Remont-refrizheratorov.by13 просмотров
- Runtheshow.ru13 просмотров