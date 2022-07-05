Здравствуйте. Нужен скрипт для продажи скинов кс на тм маркете. Делали когда нибудь похожее? Нужно чтобы бот перебивал цену на копейку, чтобы лоты были выше, чтобы цену сам подбирал учитывая среднию цену по последним 30-50 продажам и так далее