Требуется опытный разработчик для завершения проекта на Python/Django. Ознакомьтесь с ТЗ и предложите свои условия по цене и срокам выполнения работы.
Скрипт для продаж скинов кс го на тм маркете
Здравствуйте. Нужен скрипт для продажи скинов кс на тм маркете. Делали когда нибудь похожее? Нужно чтобы бот перебивал цену на копейку, чтобы лоты были выше, чтобы цену сам подбирал учитывая среднию цену по последним 30-50 продажам и так далее
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать каталог на платформе Wordpress согласно предоставленному техническому заданию. Ожидается опыт в веб-программировании и умение работать с Wordpress. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта.Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для выполнения задач по самописной CRM. Необходимы навыки программирования на PHP и опыт работы с JS-фреймворками, предпочтительно с easyui. Задачи включают разработку и доработку функционала CRM-системы.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется программист для выполнения ряда задач по самописной CRM. Необходимы знания PHP и опыт работы с JS-фреймворками. Знание easyui будет плюсом, но не обязательно.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить контроль доступа по ролям в приложении на Vue с использованием CASL. Необходимо создать уникальные разделы в меню для каждой из трех ролей и организовать доступ к контенту в зависимости от ролей. CASL уже интегрирован в проект, что упрощает задачу.Завершен3 года назад
Требуется доработка стандартного отчета Analytics-Orders в WooCommerce. Необходимо добавить дополнительные колонки в CSV версию отчета и обеспечить вывод данных для каждой позиции заказа в отдельной строке. Данные могут быть извлечены из плагинов, таких как WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips и других. Пример CSV файла прикреплен для ознакомления.Завершен3 года назад
Требуется разработка парсера, который будет работать с прокси-серверами. Основная задача - собрать данные и экспортировать их в формате Excel. Укажите опыт работы с парсерами и примеры выполненных проектов.Веб-программирование12 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Требуется разработать простой интерфейс и модальное окно для учебного проекта. Необходимо создать панель администратора заказов на Vue js и реализовать простые get и post запросы на Node js.Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо исправить работу фильтра на мобильной версии сайта на Битриксе. Фильтр не выполняет поиск при вызове. Задача включает диагностику и устранение проблемы для корректного функционирования фильтра на мобильных устройствах.Завершен3 года назад
Необходимо создать сервис для внутреннего использования, который позволит собирать новые отзывы к приложениям в нескольких аккаунтах Appstore и отвечать на них из единого дашборда. Функционал должен обеспечивать удобное управление отзывами и интеграцию с существующими аккаунтами.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад