Скрипт для продаж скинов кс го на тм маркете

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок60 просмотров

Здравствуйте. Нужен скрипт для продажи скинов кс на тм маркете. Делали когда нибудь похожее? Нужно чтобы бот перебивал цену на копейку, чтобы лоты были выше, чтобы цену сам подбирал учитывая среднию цену по последним 30-50 продажам и так далее

3 года назад
guest_1657010808997
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать каталог на Wordpress

    Необходимо разработать каталог на платформе Wordpress согласно предоставленному техническому заданию. Ожидается опыт в веб-программировании и умение работать с Wordpress. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта.

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Выполнить задачи по самописной CRM

    Ищется специалист для выполнения задач по самописной CRM. Необходимы навыки программирования на PHP и опыт работы с JS-фреймворками, предпочтительно с easyui. Задачи включают разработку и доработку функционала CRM-системы.

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Контроль доступа по ролям в Vue через CASL

    Требуется настроить контроль доступа по ролям в приложении на Vue с использованием CASL. Необходимо создать уникальные разделы в меню для каждой из трех ролей и организовать доступ к контенту в зависимости от ролей. CASL уже интегрирован в проект, что упрощает задачу.

    Vue.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • WooCommerce/Wordpress: доработка стандартного отчета Analytics- Orders

    Требуется доработка стандартного отчета Analytics-Orders в WooCommerce. Необходимо добавить дополнительные колонки в CSV версию отчета и обеспечить вывод данных для каждой позиции заказа в отдельной строке. Данные могут быть извлечены из плагинов, таких как WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips и других. Пример CSV файла прикреплен для ознакомления.

    WooCommerceWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Парсер

    Требуется разработка парсера, который будет работать с прокси-серверами. Основная задача - собрать данные и экспортировать их в формате Excel. Укажите опыт работы с парсерами и примеры выполненных проектов.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Выполнить задание на Vue js и Node js

    $50

    Требуется разработать простой интерфейс и модальное окно для учебного проекта. Необходимо создать панель администратора заказов на Vue js и реализовать простые get и post запросы на Node js.

    JavaScriptNode.jsVue.js
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить фильтр на моб версии на сайте на Битриксе

    Необходимо исправить работу фильтра на мобильной версии сайта на Битриксе. Фильтр не выполняет поиск при вызове. Задача включает диагностику и устранение проблемы для корректного функционирования фильтра на мобильных устройствах.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сервис для ответов на отзывы в Appstore

    Необходимо создать сервис для внутреннего использования, который позволит собирать новые отзывы к приложениям в нескольких аккаунтах Appstore и отвечать на них из единого дашборда. Функционал должен обеспечивать удобное управление отзывами и интеграцию с существующими аккаунтами.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад