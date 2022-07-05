Требуется опытный разработчик для завершения проекта на Python/Django. Ознакомьтесь с ТЗ и предложите свои условия по цене и срокам выполнения работы.
Laravel + Voyager + MySQL - дописать проект, срочно!
Laravel + Voyager + MySQL - дописать проект, срочно!
Бюджет 60$ Сроки: сегодня - завтра
Оплата по факту готовности
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