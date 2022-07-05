Laravel + Voyager + MySQL - дописать проект, срочно!

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка398 просмотров

Laravel + Voyager + MySQL - дописать проект, срочно!

Бюджет 60$ Сроки: сегодня - завтра

Оплата по факту готовности

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LaravelMySQL
3 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Иван
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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