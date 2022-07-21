Парсер для сбора данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок346 просмотров

Нужно сделать парсер, для сбора данных с olx и дальнейшим перенесением их к нам в систему. Забирать нужно данные по собственникам которые продают или сдают недвижимость, нужно забрать данные по клиенту, а также самому объекту недвижимости.

В дальнейшем если сработаемся нужно расширить этот парсер и для других порталов.

3 года назад
guest_1657016801124
3 года в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
3 года назад
$300
20 дней
Escrow
Профессионал своего дела, отличная коммуникация, круто сделанная задача и главное в срок. Однозначно рекомендую данного специалиста и продолжу с ним работать в дальнейшем.
Благодарю за интересную задачу! Приятно иметь дело с Вами и Максом!

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Веб-программирование
iKey
28 лет
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