Нужно сделать парсер, для сбора данных с olx и дальнейшим перенесением их к нам в систему. Забирать нужно данные по собственникам которые продают или сдают недвижимость, нужно забрать данные по клиенту, а также самому объекту недвижимости.

В дальнейшем если сработаемся нужно расширить этот парсер и для других порталов.