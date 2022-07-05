Интерактивная карта

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки263 просмотра

Сделать редактируемую карту. есть карты с участками в пдф (19 стр). Границы участков отмечены. Нужно сделать так , что бы пользователь смог выделять цветом участки и добавлять комментарии. Что то типа интерактивной карты.

3 года назад
Yakovenkoalex96
Александр 
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