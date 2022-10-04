Добавить 7 дизайнов в плагин квиз опросов

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки1043 просмотра

В плагине квиз-опросов на WordPress нужно добавить 7 дизайнов и вывести примеры использования квиз-опросов с различными функциями:

  • Default Design View
  • Default Design View with images/icons
  • Design #1 View
  • Design #2 View
  • Design #3 View
  • Design #4 View
  • Design #5 View
  • Design #6 View
  • Design #7 View

  • Quiz with calculation of points
  • Quiz with filling out the contact form at the end
  • Quiz with email newsletter subscription (mailchimp integration)
  • Quiz with email newsletter subscription (ActiveCampaign integration)
  • Quiz with email newsletter subscription (MailerLite integration)

  • Quiz with with a countdown timer
  • Quiz with sending a certificate for passing
  • Page with element element
  • Page with WPBakery element
WordPress
3 года назад
seopromo
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$350
5 дней
Escrow
Разработка плагина
Супер. Как всегда интересная задача. Правки по делу, без наглости. Заказчик понимает цену работы.

Заявки фрилансеров

Артур
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад

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