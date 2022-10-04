Требуется разработка нескольких проектов на Laravel, а также доработка существующего проекта. Фрилансеры должны указать свою часовую ставку. Задача включает в себя веб-программирование с использованием фреймворка Laravel.
Добавить 7 дизайнов в плагин квиз опросов
В плагине квиз-опросов на WordPress нужно добавить 7 дизайнов и вывести примеры использования квиз-опросов с различными функциями:
- Default Design View
- Default Design View with images/icons
- Design #1 View
- Design #2 View
- Design #3 View
- Design #4 View
- Design #5 View
- Design #6 View
- Design #7 View
- Quiz with calculation of points
- Quiz with filling out the contact form at the end
- Quiz with email newsletter subscription (mailchimp integration)
- Quiz with email newsletter subscription (ActiveCampaign integration)
- Quiz with email newsletter subscription (MailerLite integration)
- Quiz with with a countdown timer
- Quiz with sending a certificate for passing
- Page with element element
- Page with WPBakery element
Выбранный исполнитель
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